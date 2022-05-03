يسرا عن شخصية «ديدي هانم» في أحلام سعيدة: تعايشت مع فقدان البصر وتجاوزته

قالت الفنانة يسرا، إن الدور الذي ظهرت به في مسلسل أحلام سعيدة تميز بالبساطة بين العاملين فيه، واقتضت الشخصية التي أدتها في المسلسل فقدان حاسة البصر في ثاني أيام العمل، وبالرغم من ذلك استمرت في الابتسام والضحك لها ولمن حولها.

يسرا: ديدي هانم رضيت وتعايشت مع حالة فقدان البصر

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النموذج الذي ظهرت به في المسلسل كان لسيدة رضيت وتعايشت مع حالة فقدان البصر بالرغم من محاولاتها لاستعادته عبر عدد من الأطباء، لكنها حاولت التعايش معه بفضل وجود الشخصيات الثلاث اللاتي كن برفقتها في المسلسل، فرغم انتماء كل منهن لبيئة مختلفة لكن في نهاية الامر استطعن مساعدتها على التعايش مع حالة فقدان البصر.

يسرا: كل شخصية في المسلسل كانت متفصلة على اللي عملتها

وعن أسباب اختيارها لنص المؤلفة والمخرجة هالة خليل لخوض السباق الرمضاني به، أجابت: «هالة أول مرة تكتب ومكنتش مصدقة إنها قادرة على إحداث هذه التوليفة الفريدة بين هؤلاء السيدات الثلاث، وكان من المفترض أن يكون فيلما، وعندما أخبرتها أني أرغب في تقديم تجربة لايت وافقت، بالإضافة للمخرج عمرو عرفة، الذي ساهم بشكل كبير في انتقاء الممثلات المناسبات للأدوار».

وأكملت: «كل شخصية اتعملت كانت متفصلة على اللي قدمتها، زي غادة عادل ومي كساب وغيرها، وهذه ليست المرة الأولى التي نجتمع، فقد سبق وأن عملنا مع عمرو عرفة في سرايا عابدين، وهو ما أسهم في وجود كمياء بيننا، وأضيف لتلك التوليفة شيماء سيف».