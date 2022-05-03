داليا شوقي: حققت حلم حياتي بالتعاون مع يسرا في «أحلام سعيدة»

قالت الفنانة داليا شوقي، إنّها فضّلت المشاركة في مسلسل «أحلام سعيدة»، للفنانة يسرا، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، لأنّ شخصيتها مثيرة للجدل، كما أنها حققت حلما من أحلام حياتها بالعمل مع الفنانة يسرا، والمخرج عمرو عرفة.

وأضافت داليا شوقي في حوارها ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم باسم طبانة: «شخصية نادية تمثل شريحة موجودة في الحياة، وشغلانتنا إننا نعرض النماذج المختلفة، ولغة الحوار بيني وبين يسرا وعمرو عرفة كانت من اكتر الأشياء اللي قدرتها».

الفنان علي السبع

من جهته أعرب الفنان علي السبع، عن سعاته بالتعاون مع عمرو عرفة ويسرا، موضحًا: «أهم حاجة إن المخرج يساعد ويمهد الطريق ويفهم ويتناقش مع الممثل، وعمرو عرفة تجاوز هذه المراحل، وكان يتعامل معنا كأب».

وأشار إلى أنّ دور المخرج في العمل الفني مهم الفنانين الصاعدين والكبار، مشيدا بالفنانة يسرا، وقال إنها شخصية كريمة في الحياة وفي الكواليس: «يسرا دعمتنا بشكل كبير جدا، وتعاملت بأريحية».

مدير التصوير

كما تطرق شريف النمر مدير تصوير مسلسل أحلام سعيدة، إلى كواليس التصوير، قائلا: «اتكلمت كتير مع المخرج عمرو عرفة، وكان لينا وجهات نظر قربناها مع بعض، واتفقنا على الاحتفاظ بمود الكادرات، وخاصة إن كل لوكيشن بيبقى له شكل وطابع معين مختلف عن التاني».

وأشار، إلى أنه يتعاون مع «عمرو عرفة»، كمدير تصوير لأول مرة، موضحًا أنه قيمة كبيرة، ويتعامل مع الممثلين وكل أفراد فريق العمل كأب، لأنه إنسان بمعنى الكلمة.