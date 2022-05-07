«المعلمين» و«المهن الطبية» يدينان الهجوم الإرهابى على الجيش بغرب سيناء

أدان اتحاد نقابات المهن الطبية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، وتقدم بخالص التعازي للقوات المسلحة، ولأسر الشهداء البواسل، وللشعب المصري، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

واستنكر الاتحاد العمليات الإرهابية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدا كامل دعمه ومساندته التامة لكافة أجهزة الدولة المعنية فى جهودها وحربها ضد الإرهاب والجماعات الظلامية التى تستهدف أرواح المصريين ومصالح الوطن.

نقيب المعلمين: الشعب المصرى لن يدخر أي جهد لمواصلة دحض الإرهاب

كما نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، استشهاد ضابط و10 جنود من القوات المسلحة، وإصابة 5 أفراد آخرين، اليوم أثناء الدفاع عن مقدرات الوطن، ونجحوا فى إحباط هجوم إرهابى لمجموعة من العناصر التكفيرية غرب سيناء.

وتقدم الزناتى بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهداء الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين.

الزناتي: وعي الشعب أصبح في أقوى صوره

وأكد الزناتي أن القوات المسلحة وأبناءها ضباطا وجنود سيظلون حائط صد منيعا فى الدفاع عن تراب الوطن، ضد كل قوى الشر، وأن الشعب المصرى سيظل خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة صفا واحدا للدفاع عن مقدرات الوطن وحماية مكتسباته، ولن تفلح قوى الشر فى النيل من استقرار وطننا الغالي.

وأوضح أن وعي الشعب المصري أصبح في أقوى صوره من الوحدة والتلاحم ضد كل من يسعى لتخريب الدولة، ولن ندخر جميعا أي جهد لمواصلة دحض الإرهاب والفكر المتطرف.