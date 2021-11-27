نقابة المعلمين: المدرس غير مؤهل لمواكبة المناهج الجديدة

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن المعلم غير مؤهل لمواكبة عملية التطوير التي تتم في العملية التعليمية والمناهج الجديدة، لافتا إلى أنه لم يتم إعداد المعلمين بالشكل المطلوب لعملية تطوير التعليم التي تجريها الدولة.

عجز المدرسين يصل لأكثر من 250 ألف معلم

وأضاف «شاهين»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية extra news، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن هناك عجزا في المعلمين بحوالي لأكثر من 250 ألف معلم، متابعا: «نحن في نقابة معلمين بنطلع 50 ألف معلم على المعاش ولا توجد تعيينات جديدة لمواكبة المدارس الجديدة».

من جانبه، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن فلسفة تطوير المناهج تفيد بأن الدولة مُقبلة على بناء إنسان إيجابي قادر على التفكير، لافتا إلى أن التطوير يتم وفق معايير عالمية تطبق محليا.

وأضاف «شحاتة»، خلال استضافته بنفس البرنامج: «المواطنين في أوروبا يشتكون من بساطة المناهج لأنهم يريدون صناعة إنسان قادر على التفكير».

تطوير التعليم في مصر يطبق ثقافة التفكير

وأشار إلى أن تحديث وتطوير التعليم في مصر يطبق ثقافة التفكير بدلا من ثقافة التلقين، لافتا إلى أن تحديث وتطوير التعليم في مصر يطبق ثقافة التفكير بدلا من ثقافة التلقين.

وتابع: «أولياء الأمور رفعوا شعار التعليم للامتحانات وليس للحياة، فلسفة تطوير المناهج، تتمثل في أن الدولة مُقبلة على بناء إنسان إيجابي قادر على التفكير، التطوير يتم وفق معايير عالمية تطبق محليا».

وأفاد بأنه «يجب أن تكون هناك مقاومة للتطوير من المستفيدين من عدم تطوير التعليم، مثل جماعات الضغط الاجتماعي، والمعلم الخصوصي، والكتاب الخارجي، وسناتر الدروس الخصوصية»، متابعا: «المواطنون في أوروبا يشتكون من بساطة المناهج لأنهم يريدون صناعة إنسان قادر على التفكير».