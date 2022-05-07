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«الإعلاميين» تنعى شهداء قواتنا المسلحة: كلنا فداء للوطن

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أحمد البهنساوى
08:46 م | السبت 07 مايو 2022
طارق سعدة

طارق سعدة

ينعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن إثر محاولة بعض الإرهابيين اليوم الهجوم على محطات المياه غرب سيناء وتصدى لها أبناء قواتنا المسلحة.

نقيب الإعلاميين: ندعم قواتنا المسلحة

قال نقيب الإعلاميين إن النقابة تقف داعما بكل قوة للقوات المسلحة في التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.

سعدة: دماء الشهداء أغلى ما يملكه الوطن

وأكد النقيب أن دماء الشهداء أغلى ما يملكه الوطن وننعى أسرهم الذين ضحوا بفلذات أكبادهم وكلنا فداء للوطن، مشيدًا بالجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.