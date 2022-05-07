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محمود مسلم

حزب الحرية المصري ينعى شهداء الحادث الإرهابي من رجال القوات المسلحة

كتب:

إمام أحمد
07:44 م | السبت 07 مايو 2022
حزب الحرية المصري

حزب الحرية المصري

نعى حزب الحرية المصري، ببالغ الحزن والأسى جنودنا الأبطال الذين استشهدوا اليوم، حسبما جاء ببيان القوات المسلحة المصرية باستشهاد ضابط و 10 جنود عقب قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، متقدما بخالص العزاء لأهالي الشهداء.

الهجمات لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا

وأكد الحزب في بيان له منذ قليل، أن الجماعة الإرهابية ما زالت تسعى للسيطرة على مقدرات الوطن في ظل كشف التاريخ لمخططاتهم وأعمالهم التخريبية، مضيفًا أن تلك الهجمات لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا ووقوفا صفا واحدا خلف القيادة السياسية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.