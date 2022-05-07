حزب الحرية المصري ينعى شهداء الحادث الإرهابي من رجال القوات المسلحة

نعى حزب الحرية المصري، ببالغ الحزن والأسى جنودنا الأبطال الذين استشهدوا اليوم، حسبما جاء ببيان القوات المسلحة المصرية باستشهاد ضابط و 10 جنود عقب قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، متقدما بخالص العزاء لأهالي الشهداء.

الهجمات لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا

وأكد الحزب في بيان له منذ قليل، أن الجماعة الإرهابية ما زالت تسعى للسيطرة على مقدرات الوطن في ظل كشف التاريخ لمخططاتهم وأعمالهم التخريبية، مضيفًا أن تلك الهجمات لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا ووقوفا صفا واحدا خلف القيادة السياسية للقضاء على الإرهاب والتطرف.