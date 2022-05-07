حزب إرادة جيل ينعى شهداء الوطن في الحادث الإرهابي

نعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ضابطا و10 جنود استشهدوا عقب قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، مؤكدا في بيان صحفي، منذ قليل، دعم جموع المصريين للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة وأجهزة الشرطة لجهود مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره.

الحادث الإرهابي

وتقدم تيسير مطر، في بيان منذ قليل، بخالص العزاء لأسر الشهداء والمصريين عموما في هذا الحادث الأليم، مؤكدا أن هؤلاء الشهداء يقدمون أرواحهم فداء للوطن من أجل أن نعيش في استقرار، متمنيا سرعة شفاء المصابين نتيجة هذا الحادث الإرهابي الغادر.

خطر تلك الجماعات الإرهابية

ودعا المجتمع المصري إلى التوحد والالتفاف حول هدف التصدي لمجابهة خطر تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة ودحر معاقل الإرهاب والأفكار الهدامة والأعمال الإجرامية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء.