مستقبل وطن ينعى شهداء القوات المسلحة خلال الهجوم الإرهابي بغرب سيناء

نعى حزب مسـتقبل وطـن أبطال القوات المسلمة الذين استشهدوا، اليوم، أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي بمنطقة شرق القناة بسيناء، ويتقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء والشعب المصري العظيـم، ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة في مصابهم الأليم.

مستقبل وطن يدعم الدولة

وأكد حزب مستقبل وطن استمرار دعمه ومساندته لكافة جهود مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب من حتى القضاء عليه، واقتلاعه من جذوره، مضيفًا: «رحم الله خبرة شباب هـذا الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لكي تحيا مصرنا في عزة وسلام، ويعيش شعبها في أمن وأمان، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».