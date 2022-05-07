«البيطريين» و«الزراعيين» تدينان الهجوم الإرهابي على نقطة رفع المياه غرب سيناء

أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين.

شهداء القوات المسلحة

وتقدم سليم بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر الشهداء الأبطال البواسل، وللقوات المسلحة، وللشعب المصرى، داعيا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أمهاتهم، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر من كل مكروه.

«المهن الزراعية» تدين الحادث الإرهابي

كما أدانت نقابة المهن الزراعية الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه شرق قناة السويس في سيناء.

وأكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن هذا الإرهاب الأسود ومن يخطط لهم أو يمولهم نسوا أن العمليات الإرهابية تزيد اصطفاف شعب مصر خلف قيادته وأبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، معربا عن أحر التعازي للقوات المسلحة وأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.