«مستقبل وطن أسيوط» يبدأ تصفيات مسابقة نفحات رمضانية لحفظ القرآن الكريم

بدأت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بأسيوط، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتورة أسماء عبدالرحمن، وبالتعاون مع أمانة أول تحت رعاية المهندس ياسر عمر، أمين الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إجراء تصفيات المسابقة الرمضانية الكبرى «نفحات رمضانية - أسرة قرآنية».

جاء ذلك بحضور عصام بداري، أمين أمانة أول، وحسام خليل، عضو هيئة مكتب المحافظة، وأحمد الريفي، أمين الإعلام بأمانة ثان أسيوط، ومحمود العسيري، المستشار الإعلامي لأمين الحزب، وعدد كبير من الأسر المشاركة داخل مقر الحزب بمدينة أسيوط، بالإضافة للجنة التحكيم المكونة من الشيخ محمد عبداللطيف، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف أسيوط، والدكتور أسامة عوض عبدالله الأزهري، إمام وخطيب بأوقاف أسيوط.

الاهتمام بحفظة القرآن الكريم

وأكد المهندس ياسر عمر، أمين الحزب بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بحفظة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الحزب نظم أكثر من مسابقة في حفظ القرآن الكريم، وأن فكرة هذه المسابقة هو شمول حفظ كتاب الله للأسرة تحت مسمى أسرة قرانية.

مسابقة أسرة قرآنية

وأضافت الدكتورة أسماء عبدالرحمن، أمين أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن أسيوط، أن الأمانة أطلقت مسابقة أسرة قرآنية خلال شهر رمضان الكريم، وتتضمن حفظ الأسرة للقرآن الكريم «كاملا - نصفه - ربعه» للأب والأم والأبناء أو أحد الأبناء، مشيرة إلى أنه تم تصفية الأسر إلى 12 أسرة تنطبق عليهم شروط المسابقة، وسيتم التكريم بعد الانتهاء من المسابقة نهاية الأسبوع، في وجود أمين عام الحزب، لعدد خمسة أسر.

لجنة التحكيم في المسابقة من «أوقاف أسيوط»

وأكدت «عبدالرحمن» على أن المسابقة قام بالتحكيم فيها، لجنة من مديرية أوقاف أسيوط، برئاسة ومشاركة الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وأمين مساعد اللجنة، على أن يتم إعلان أسماء الأسر الخمس الفائزة على صفحة الحزب، وسيقدم الحزب جوائز مادية وتقديرية للأسرة القرآنية.

فيما أوضح عصام بداري، أمين أول الحزب، أنه سعيد بتنظيم الحزب لمثل هذه المسابقات لحفظة القرآن التي تساعد على فهم الدين الصحيح البعيد عن المغالاة.

الجدير بالذكر أن المسابقة تأتي انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس ياسر عمر، أمين الحزب بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

يشار إلى أن الحزب قد نظم عددا من الفعاليات على مدار شهر رمضان الماضي، ما بين توزيع المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع العصائر على الصائمين وتوزيع وجبات إفطار ساخنة قبل الإفطار خاصة بالمستشفيات الجامعية، وإجراء مسابقات دينية ومبادرات مجتمعية.