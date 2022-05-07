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الأكاديمية الوطنية للتدريب تنعى شهداء القوات المسلحة بسيناء

كتب:

حسام حربى
08:39 م | السبت 07 مايو 2022
الأكادمية الوطنية للتدريب

الأكادمية الوطنية للتدريب

نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب شهداء الحادث الإرهابي الآثم من رجال القوات المسلحة المصرية وقالت: «نحتسبهم عند الله من الشهداء».

الهجوم الإرهابي

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب في بيان لها منذ قليل: «نجدد ثقتنا في القيادة السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية وكافة أجهزة الدولة التي تسعى دوماً للحفاظ على استقرار وأمن البلاد».

وأكدت أن لهذا الوطن درع وسيف يحميه.. وللوطن رجال يبذلون دماءهم الغالية فداء له.

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