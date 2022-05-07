تحالف الأحزاب المصرية يدين الحادث الإرهابي في سيناء وينعى شهداء الوطن

نعى المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، في بيان له، شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن وسالت دماؤهم الزكية على أرض سيناء اليوم خلال التصدي لعناصر إرهابية أثناء الهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

تيسير مطر يدين الحادث الإرهابي

وأكد النائب تيسير مطر، الأمين العام للتحالف، أن جميع أعضاء المجلس الرئاسي من رؤساء الأحزاب السياسية أدانوا بشدة هذا الحادث الإرهابي الغادر، وذكر أن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 40 عضوا أكدوا ثقتهم الكاملة في قدرة القوات المسلحة على الثأر السريع من مرتكبي هذا الحادث الإرهابي الغادر الذي يزيد تصميم المصريين لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر الطاهرة.

وتمنى المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية سرعة شفاء المصابين نتيجة هذا الحادث الإرهابي الغادر.