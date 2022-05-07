وزير الزراعة ينعى شهداء القوات المسلحة في الهجوم الإرهابي بغرب سيناء

ينعى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع العاملين في الوزارة ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

الوزير يتقدم بالمواساة لأسر الشهداء

وزير الزراعة تقدم بخالص المواساة والعزاء لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمنا جميعاً وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد الوزير على الثقة الكاملة في عزيمة رجال الجيش والشرطة المصرية البواسل في استمرار أعمالهم البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.