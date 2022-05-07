حزب مصر أكتوبر يدين الهجوب الإرهابي بغرب سيناء: تفكير شيطاني

أدان حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، الهجوم الإرهابي على نقطة رفع المياه في غرب سيناء، ووصفه بالعمل الإرهابي الغادر الجبان.

جيهان مديح تؤكد قدرة القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة الحزب، قدرة قواتنا المسلحة على مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الغادرة.

وأوضحت أن استهداف نقطة رفع المياه بما تعنيه من صنع الحياة لمن حولها دليل على فكرهم الشيطاني، وأنهم أعداء الإنسانية.

حزب مصر أكتوبر ينعى الشهدء

وأشار بيان حزب مصر أكتوبر إلى وقوف الشعب المصري خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة التي تخوض معركة الوطن ضد هذا الإرهاب الأسود المدعوم من قوى إقليمية ودولية تريد الشر لمصر وأهلها وخطط التنمية فيها.

ونعى الحزب في بيانه، شهداء الحق والواجب من أبطال قواتنا المسلحة الذين استشهدوا في هذا العمل الغادر الخسيس.