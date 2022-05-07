حزب العدل ينعى شهداء حادث سيناء: ندعم جيشنا في حربه على الإرهاب

نعى حزب العدل شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء، مؤكداً وقوفه خلف القوات المسلحة المصرية في مواجهة قوى الإرهاب، وقال الحزب في بيان له: «ينعى حزب العدل بشديد الحزن، شهداء الوطن والواجب الذين فاضت أرواحهم الطاهرة في الهجوم الخسيس الذي استهدف محطة مياه غرب سيناء اليوم السبت».

حزب العدل يدين الهجوم الإرهابي في سيناء

وتابع: «إذ يتقدم حزب العدل، بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب المصري وأسر الشهداء؛ فإننا نؤكد على وقوفنا خلف القوات المسلحة المصرية في حربها ضد قوى الإرهاب من أجل تطهير أرض مصر من رجسهم».