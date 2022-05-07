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حزب العدل ينعى شهداء حادث سيناء: ندعم جيشنا في حربه على الإرهاب

كتب:

إمام أحمد
09:19 م | السبت 07 مايو 2022
حزب العدل

حزب العدل

نعى حزب العدل شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء، مؤكداً وقوفه خلف القوات المسلحة المصرية في مواجهة قوى الإرهاب، وقال الحزب في بيان له: «ينعى حزب العدل بشديد الحزن، شهداء الوطن والواجب الذين فاضت أرواحهم الطاهرة في الهجوم الخسيس الذي استهدف محطة مياه غرب سيناء اليوم السبت».

حزب العدل يدين الهجوم الإرهابي في سيناء

وتابع: «إذ يتقدم حزب العدل، بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب المصري وأسر الشهداء؛ فإننا نؤكد على وقوفنا خلف القوات المسلحة المصرية في حربها ضد قوى الإرهاب من أجل تطهير أرض مصر من رجسهم».

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.