سر بكاء رئيس حزب «مصر أكتوبر» خلال مؤتمر «التنمية البشرية» اليوم

أوضحت الدكتورة جيهان مديح، الخبيرة الاقتصادية، ورئيس حزب مصر أكتوبر، سر بكائها اليوم، خلال مؤتمر تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكرت أن تصريحات وكلمة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كانت مؤثرة، خاصة فيما يتعلق بحديثها عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديرها الكبير لجهوده في تقديم مساعدات للدولة اللبنانية.

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 كان عادلًا

وأضافت «مديح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 كان عادلًا بالنسبة للدولة المصرية، في ظل تقارير خارجية مغلوطة عن الأوضاع في مصر وينبغي ترجمة التقارير الحقيقية لكافة اللغات لتوضيح الصورة الحقيقية.

كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت رائعة

وأكدت الخبيرة الاقتصادية ورئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رائعة اليوم خاصة فيما يتعلق بضيوف مصر ومعاملتهم مما يدعو للفخر لنا جميعا، كما ذكرت أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر شهادة موجهة لكل مواطن مصري وليس للحكومة المصرية فقط.

أشادت ببرنامج «تكافل وكرامة»

وأشارت إلى أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري غيرت حياة الكثير من الأسر المصرية للأفضل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما أن إطلاق وتوسع برنامج تكافل وكرامة، والذي اتسم في السنوات الماضية بقدر كبير من الفاعلية والكفاءة وهو أكبر برنامج وطني للتحويلات النقدية في المنطقة، فضلًا عن بدء تنفيذ منظومة التأمين الاجتماعي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية.