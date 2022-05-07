مجلس «الشباب المصري» ينعي شهداء الوطن ويدين الحادث الإرهابي في سيناء

نعى مجلس الشباب المصري، الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء منذ ساعات قليلة، وأدان المجلس الهجوم الإرهابي.

المصري للشباب ينعي شهداء الوطن

وأعرب مجلس الشباب المصري في بيانه منذ قليل، عن حزنه الشديد حيال وقوع ضحايا من القوات المسلحة المصرية، الذين طالتهم يد الإرهاب في الحادث الأثيم الذي وقع في سيناء، اليوم، السبت.

الشباب المصري يشيد بجهود القوات المسلحة ضد الإرهاب

وجاء في بيان صادر عن المجلس، أنه يثمن جهود القوات المسلحة المصرية في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله واجتثاثه من جذوره، كما أكد أن هذه المحاولات الخثيثة لن تنال من وحدة الوطن والشعب المصري وصلابته.

ودعا مجلس الشباب المصري للشهداء الوطن، وان يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذوييهم الصبر والسلوان.