حزب النور يدين الحادث الإرهابي في سيناء ويعزي أسر الشهداء

استنكر الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

حزب النور يدين العمليات الإرهابية

وأشار "منصور"، في بيان منذ قليل، إلي أن هذه العمليات الإرهابية تتم على يد عناصر إجرامية إرهابية احترفت إراقة الدماء البريئة وترويع الآمنين ولا ترعى حرمة للنفوس المعصومة ، كما أن هذه الجماعات الإرهابية تستهدف زعزعه الاستقرار وإشاعة الفوضي في مصر.

وأضاف رئيس حزب النور في بيانه: نسأل الله أن يتقبل أبناءنا من الشهداء ويفرغ على ذويهم الصبر ويعجل بشفاء المصابين.