«التمريض» تدين الحادث الإرهابي بغرب سيناء: يزيد اصطفاف الشعب خلف قياداته

أدان مجلس النقابة العامة للتمريض، بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين.

نقيب التمريض: ربنا يحفظ مصر من كل مكروه

وتقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر الشهداء الأبطال البواسل، وللقوات المسلحة، وللشعب المصري، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهلهم الصبر والسلوان، متمنية أن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر من كل مكروه.

نقيب التمريض تعزي القوات المسلحة

كما أعربت نقيب التمريض، عن خالص تعازيها للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، لافتة إلى أن تلك العمليات الإرهابية تزيد من اصطفاف شعب مصر خلف قيادته وأبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.