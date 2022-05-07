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وزارة التضامن الاجتماعي تنعى شهداء الحادث الإرهابي في غرب سيناء

كتب:

أسماء زايد
09:16 م | السبت 07 مايو 2022
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

تنعى وزارة التضامن الاجتماعي، بخالص الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف محطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من جنودنا البواسل.

وتعرب وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعازيها لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء؛ مؤكدة أن جنودنا البواسل استشهدوا دفاعاً عن بلادنا، وكانوا دائما على العهد نحو التصدي لأيادي الإرهاب الغاشم.

وتؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه العمليات الخسيسة لن تزيدنا إلا صلابة ولن توقف مصر في طريقها لتحقيق التنمية والبناء في كافة ربوع الوطن، وأن مصر قدمت وما زالت تقدم العديد من الشهداء من أجل رفعة الوطن.

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