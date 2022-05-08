تعرف على دور إيهاب عبد الواحد في حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

خطف الملحن ايهاب عبد الواحد الانظار خلال تواجده فى حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، حيث اعتقد البعض أن إيهاب هو المأذون الخاص بالفرح.

ايهاب عبد الواحد كنت شاهد على الوعود

وأوضح عبد الواحد لـ«الوطن» أنه صديق مقرب للعروسين، وأنه حضر الحفل وكان شاهدا على الوعود التي أطلقها كل منهما للآخر، وليس له علاقة بإتمام الزفاف، حيث إنهما عقدا قرانهما العام الماضي.

«فراج» وعد زوجته «بسنت»: «أنا ممكن أتكلم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعا مش هينفع أقول كل اللي جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل بحبك إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه تغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض».

فرح فراج وبسنت اقيم فى مدينة سهل حشيش

محمد فراج وبسنت شوقي أتما زفافهما في مدينة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر وسط حضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم إياد نصار وهنادي مهنا وأحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي.

يذكر أن محمد فراج كان قد شارك في الموسم الدرامي الرمضاني كضيف شرف فى مسلسل العائدون مع الفنان أمير كرارة، حيث ظهر في ثلاثة حلقات وتعرض فيها للحرق ضمن من جماعة داعش الإرهابية ضمن الأحداث.