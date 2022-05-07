عمرو عبد العزيز عن انتقادات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي: ناس مريضة

أبدى الفنان عمرو عبد العزيز، استياءه من بعض التعليقات السلبية التي يتداولها عدد من رواد السوشيال ميديا تجاه الحياة الخاصة بأهل الفن، وبالتحديد الفنانين محمد فراج وبسنت شوقي، اللذان احتفلا في الساعات الماضية بحفل زفافهما، وتصدرا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب تساؤلات البعض عن تكرار حفل زواجهما ظنًا منهم أنهما تزوجا منذ فترة طويلة.

عمرو عبد العزيز للمنتقدين: اتمنوا الخير للناس

وكتب عمرو عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «الناس المريضة اللي بتكتب كلام وحش شبه وشهم كده على فرح فراج و بسنت شوقي، ليه يا جماعة الناس بتكتب كلام وحش؟».

زواج محمد فراج وبسنت شوقي بعد تعب سنين

واستطرد بقوله: «لتقل خيرًا أو لتصمت، بدل ما تقولوا ربنا يسعدهم، أو تتمنوا لهم الخير، ليه بتقولوا كلام زى ده على 2 في يوم فرحهم وتقولوا كلام يجرحهم، تخيلوا كده لو يوم فرح ابنك أو أخوك أو بنتك، وحد كتب كومنت زى اللى انتوا كاتبينه ده وانتوا جيتوا بعد كده شوفتوه هيبقى احساسكم ايه وقتها؟».

واختتم كلامه بقوله: «مانجرحش الناس ونضايق الناس لو سمحتوا، اتمنوا الخير والفرحة للناس واحد وواحدة فرحانين إن ربنا كرمهم واتجوزوا بعد تعب ومجهود سنين، بجد الناس بقت وحشة قوى والخوف منهم بيزيد يوم بعد يوم».

واحتفل محمد فراج وبسنت شوقي بزفافهما في سهل حشيش بمدينة الغردقة، وسط حضور عدد من أصدقائهما بالوسط الفني، وتزينت العروس بإطلالتين خطفت خلالهما الأنظار، وتصدرا العروسين محركات البحث بسبب زيادة عدد الحفلات التي أقيمت في خطوبتهما وعقد قرانهما، الأمر الذي جعل عدد كبير من الجمهور يعتقدون أنهما تزوجا بالفعل.

وشارك عدد من أصدقائهما تساؤلات الجمهور عن سبب كثرة زفافهما، من بينهم الفنان محمد سلام، الذي تساءل عبر حسابه بالسوشيال ميديا بقوله: «مبروك يا فراج، مبروك يابسنت، فرح إيه؟ طب اللي حضرته قبل كده كان إيه؟».

وتداول عدد من المتابعين صورًا من حفل الزفاف، ووجهوا خلالها انتقادات للعروسين معتبرين تصرفاتهم بها جرأة، منها رقص «فراج» بزجاجة فوق رأسه، ووجود راقصة في الفرح.