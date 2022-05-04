نجيب محفوظ على مسارح الدولة بـ«زقاق المدق» و«أفراح القبة»

لم يكتب الأديب الراحل نجيب محفوظ، خصيصا للمسرح إلا بضعة أعمال، ورغم مرور نحو 16 سنة على رحيله، إلا أن أعماله تبقى حاضرة عبر قنوات مختلفة، إذ يعرض حاليا عملين مسرحيين بتوقيع أديب نوبل، وهما «زقاق المدق»، و«أفراح القبة» على مسارح وزارة الثقافة.

زقاق المدق

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عض «زقاق المدق»، على مسرح البالون بالعجوزة، في الثامنة مساء، والمسرحية تأليف نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة نخبة من الفنانين من بينهم: مجدي فكري، دنيا عبدالعزيز، بهاء ثروت، أحمد صادق، مراد فكري.

أسعار التذاكر:

50 جنيها، 75 جنيها، 100 جنيه، 150 جنيها، 200 جنيه.

وسبق وعرضت مسرحية «زقاق المدق»، على مسرح البالون على مدار يناير وفبراير 2022، ومن قبلها عرضت لمدة شهر كامل في الإسكندرية.

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«أفراح القبة»

وعاد العرض المسرحي «أفراح القبة» من إنتاج فرقة مسرح الشباب، مجددا من اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يوميا، على مسرح العائم الصغير، ويفتح الستار في تمام الساعة السابعة مساء، ودخول الجمهور السادسة والنصف مساءً.

مسرحية «أفراح القبة»، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم أحمد يسري، سمر علام، ياسمين وافي، تأليف نجيب محفوظ ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم حركي مناضل عنتر، التأليف الموسيقي أحمد نبيل، مكياج أماني حافظ.

تدور الأحداث حول فرقة ‏مسرحية تقوم بتقديم عرض جديد يحمل اسم «أفراح القبة»، ‏ويكتشف الممثلون في الكواليس أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن المؤلف يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت في الماضي ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في القيام بأدوارهم الحقيقية.

أسعار التذاكر: 37 جنيها و57 جنيها.