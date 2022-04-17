رئيسة أكاديمية الفنون تفتتح معرض «وثائق رمضان في الأرشيف المصري»

افتتحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، معرض للوثائق بعنوان «وثائق رمضان فى الارشيف المصري»، والذى يقام بالتعاون مع دار الكتب والوثائق المصرية، فى إطار احتفال الأكاديمية بشهر رمضان الكريم، واحتفالات القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022، وتتضمن اللوحات المعروضة، وثائق تتناول أحداث حرب العاشر من رمضان، الموافق 6 أكتوبر 1973.

حضر الافتتاح الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية والدكتورة جيهان علي سالم، باحث تاريخ مصر المعاصر بدار الوثائق القومية، ورشا أحمد صابر المشرف على قاعة الموسيقى بدار الكتب المصرية، محمد البنان المشرف على ادارة العلاقات العامة والخارجين بدار الكتب والكاتب الصحفى طارق طاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة بقصور الثقافة.

يقام المعرض ببهو المركز الأكاديمي للثقافة والفنون، سيد درويش لمدة 10 أيام.

القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

كان الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، أعلن في ديسمبر الماضي، بالتعاون مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اختيار إيسسكو القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022.

وافتتحت وزيرة الثقافة ومدير إيسسكو، فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة يوم الأحد الماضي بالمسرح الروماني، بسور القاهرة الشمالي، ويتضمن الاحتفال مشاركة جميع قطاعات الوزارة بالعديد من الفعاليات المتنوعة، والتي تصل إلى نحو 149 فعالية تستمر على مدار العام 2022، تبرز معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة.

تجسيد القيم الإنسانية للتعايش والتسامح

وفي هذا الصدد قالت إيناس عبدالدايم، إن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يأتي تأكيدا لما تتميز به القاهرة من مكانة حضارية رائدة، مشيرة إلى أن الاحتفالات تدعم وتكرس للهدف المشترك الذي تسعى وزارة الثقافة والإيسيسكو إلى تحقيقه والمتمثل في تعميق أواصر العلاقات وتعزيز التواصل الثقافي وتجسيد القيم الإنسانية للتعايش والتسامح وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم أجمع.