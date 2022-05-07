تشييع جثمان أحد شهداء حادث سيناء في جنازة مهيبة بالإسماعيلية

احتشد الآلاف من أهالي قرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية لتشييع جثمان الشهيد المجند ياسر إبراهيم في مسقط رأسه بمقابر الأسرة بعد استشهاده في الهجوم الإرهابي الذي قامت به مجموعة من العناصر الإرهابية على نقطة رفع مياه غرب سيناء اليوم.

تشييع جثمان أحد شهداء حادث محطة رفع المياه غرب سيناء

وخرج جثمان الشهيد المجند ياسر ابراهيم من مسجد القرية ملفوفًا بعلم مصر، وسط حالة من الحزن والكاء بين الأهالي، بعد وصول خبر استشهاده، وردد المشيعون عبارات «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله»، فيما أطلقت بعض النساء الزغاريد فرحًا بمنزلة الشهيد في الجنة، داعيين الله أن يتخمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.

وأسفر الحادث الإرهابي الذي نفذته مجموعة من العناصر التكفيرية على محطة رفع مياه غرب سيناء، عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

محافظ الاسماعيلية ينعى الشهداء

و نعى اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، شهداء الوطن من القوات المسلحة الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي في سيناء عبر بيان رسمي، مساء اليوم، قائلا: «ينعى محافظ الإسماعيلية شهداء الواجب الوطني».

ووجه المحافظ والقيادات التنفيذية، خالص التعازي لأسر الشهداء الأبرار، داعين المولي لهم بالصبر والسلوان وللفقيد الرحمة.