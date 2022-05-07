محافظ سوهاج ينعى شهداء الوطن في سيناء

نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا غرب سيناء اليوم، وتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

محافظ سوهاج: الشعب المصري يقف خلف قيادته

وأكد محافظ سوهاج أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده فى مواجهة الإرهاب الأسود، قائلا: «تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء على قلوبنا، يسطرون تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله».