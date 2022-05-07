تجديد حبس قاتل «شهيد الشهامة» بالشرقية : كان بيدافع عن جارته وابنتها

قررت محمكة أبو كبير الجزئية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب أثناء محاولته الدفاع عن جارته وابنتها، بعدما هاجمهما المتهم وأطلق نحوهما الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابة الأم.

مقتل شاب حاول الدفاع عن جارته وابنتها في أبو كبير

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، باستقبال خالد صلاح الليثي، 30 عاما، نقاش، مقيم بقرية «أولاد موسى» التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بأعيرة نارية على يد شاب.

الشرطة تكشف ملابسات الواقعة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى «م. . ج . ع»، 26 عاما، عاطل، مقيم بأبو كبير، حيث أصاب المجني عليه بطلق ناري بعدما تدخل الأخير للدفاع عن جارته وابنتها بعدما أقدم المتهم على مهاجتمها وإطلاق الأعيرة النارية نحوهما، ما أسفر عن إصابة الأم بطلق خرطوش في الذراع ورش خرطوش في العين والرأس والوجه.

وتبين أن المتهم كان تقدم لخطبة الفتاة «ابنة السيدة المصابة» أكثر من مرة، إلا أن الأسرة رفضت، ثم تعرض لها بالتحرش اللفظي، فحررت الأسرة محضرا ضده، وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي قضت بمعاقبته بالسجن لمد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، فتوجه المتهم إلى منزل أسرة الفتاة محاولا الانتقام منهم، وبمجرد أن فتحت الأم الباب أطلق المتهم تجاهها الأعيرة النارية ما أسفر عن إصابتها.

القبض على المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة

وأثناء خروج الشاب المجني عليه لمعرفة ما حدث والدفاع عن جارته وابنتها وجد المتهم يحاول الهروب، وما إن حاول الإمساك به أطلق عليه الأعيرة النارية، ما أدى لإصابته ووفاته في الحال.

وتمكن عدد من شباب القرية من مطاردة المتهم والإمساك به، وتحفظوا عليه وقاموا بتسليمه للشرطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.