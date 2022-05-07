دول الخليج ومنظمات عربية تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتتضامن مع مصر

تعرضت محطة رفع مياه بغرب سيناء اليوم لهجوم إرهابي، وخلال التصدي للهجوم وإحباطه من قبل القوة المكلفة بتأمين المحطة من رجال القوات المسلحة، استشهد ضابط و10 جنود، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، وأثار ذلك ردود فعل من الدول العربية تنديدا بالحادث الإرهابي الغاشم.

إدانة إماراتية للعملية الإرهابية

وأعلنت الإمارات إدانتها للهجوم الإرهابي، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها «إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية»، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

السعودية تعلن تأيدها للقوات المسلحة المصرية

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي، مؤكدة دعم المملكة التام لجمهورية مصر العربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وثمنت دور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية.

ومن جانبها، استنكرت وزارة الخارجية الكويتية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مصر اليوم، معلنة في بيان رسمي تضامنها مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.

وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي، قائلة في بيان لها: «خالص تعازينا ومواساتنا للحكومة والشعب المصري ولأهالي وذوي الشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين»، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والمحافظة على أمنها واستقرارها.

الأردن تدين الهجوم الإرهابي

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن بلاده تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان، مشددا على تضامن المملكة ووقوفها المطلق مع الأشقاء في مصر ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف.

مجلس التعاون الخليجي يدعم مصر في مواجهة الإرهاب

وفي سياق متصل أعلن الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، تضامن دول المجلس مع جمهورية مصر العربية والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابيين التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية.

مجلس حكماء المسلمين

كما أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي ، في بيان رسمي قائلا: «إن مجلس حكماء المسلمين إذ يدين هذا العدوان الغادر فإنه يتقدم بخالص التعازي لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء مصر البواسل برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».