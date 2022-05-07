وزير المجالس النيابية ينعى شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي غرب سيناء

نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين نالوا الشهادة اليوم السبت، على أرض سيناء الحبيبة دفاعًا عن وطننا الغالي مصر.

القوات المسلحة المصرية

وأكد أن ما قام به رجال القوات المسلحة البواسل اليوم من تصد بطولي للعمل الإرهابي الغادر ينم عن عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة المصرية، قوامها التصدي بكل حسم للإرهاب الأسود بكافة أشكاله وصوره، ويؤكد على عزم أكيد على حماية الشعب المصري ومقدراته مهما كانت التضحيات.

وأضاف أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الغادرة لن تنال من عزم الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها على دحر الإرهاب، ولن توقف الشعب المصري عن مسيره نحو البناء والتنمية.

وختم بتقديم خالص العزاء وصادق المواساة لرجال القوات المسلحة، ولذوي الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على.

وكيل الشيوخ ينعي شهداء الواجب

كما نعى المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، شهداء العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأدت إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن جموع الشعب المصري خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

تضحيات القوات المسلحة تحطمت عليها أطماع الجماعات الإرهابية

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تضحيات القوات المسلحة في أرض الفيروز هي الصخرة التي تحطمت عليها أطماع الجماعات الإرهابية، ودحرت التكفيريين والمجرمين.

وشدد على تجديد العهد بالوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، في حربهم ضد براثن الإرهاب ونقدر الدور الوطني الشجاع لشهداء الوطن عازمين علي تحرير وتعمير سيناء الحبيبة.

الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه

وكان المتحدث العسكري أعلن إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وأوضح أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وجرى الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد وتجرى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.