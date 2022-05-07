تحويل 1.3 مليون فدان للري الحديث بفضل حملات التوعية بقضايا المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن التوعية بقضايا المياه، باتت أمراً ضرورياً وملحاً، وكذلك التعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى، والتحول للرى الحديث، والفوائد التى تعود على المزارع، نتيجة هذا التحول، مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدَمة فى الرى، وتحسين جودة المحاصيل المنتجة.

وأضاف الوزير، وفقاً لبيان الوزارة، أمس، خلال ندوة بمقر مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حول تأهيل المساقى والرى الحديث، أن الندوات وحملات التوعية، أثمرت عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث فى زمام ١.٣٥٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة، لافتاً إلى عقد أكثر من ٣٠٠ ندوة للتوعية بأهمية الرى الحديث على مستوى جميع المحافظات شاركت فيها الجمعيات الزراعية، وروابط مستخدمى المياه والمزارعين، وبحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات، للتعريف بخطة الدولة للتحول للرى الحديث.

وخلال الندوة عرض ممثلو «الرى» التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، والسياسة المائية التى وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ الكثير من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، والتى تهدف إلى حُسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لجميع المزارعين، كما تم خلال الندوة عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الرى بأراضيهم لنظم الرى الحديث، وما نتج عن ذلك من ترشيد فى استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة، وشرح القرار الوزارى المشترك وآليات تفعيله، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة عن جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمى المياه.