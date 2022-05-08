مصر تستضيف مؤتمرا إفريقيا لبحث مشكلات المحيطات استعدادا لمؤتمر المناخ

تستضيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اليوم، المؤتمر الإفريقي المعني بتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة.

ويشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الإقليميين، من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة.

ويضم المؤتمر عددا من ورش العمل التي تهدف إلى تطوير البرامج والمشاريع الإقليمية حول تحديات عقد المحيطات العشر.

توصيات ومبادرات من الخبراء المشاركين في المؤتمر

وسيضع الخبراء المشاركون توصيات للمشاركة في تصميم المبادرات الإقليمية، وحددوا الفرص المتاحة لتطوير مبادرات تنمية القدرات للقارة الإفريقية وكذلك فرص الشراكات وتعبئة الموارد من أجل مواجهة تحديات العقد في القارة الإفريقية فى مجال علوم البحار.

ويعرض المؤتمر لمدة ثلاثة أيام (10-12 مايو 2022) نتائج ورش العمل السابقة للمؤتمر، وتحليل الفجوات الإقليمية، والدراسات الاستقصائية الوطنية، ويعرض إجراءات العقد المعتمدة في المنطقة وسيقدم دعمًا عالي المستوى من وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات الإقليمية، وكذلك مجموعات أصحاب المصلحة الآخرين لهذه المبادرات الإقليمية.

الحد من التغيرات المناخية ومواجهة الجوع

وقال بيان صادر عن معهد هلوم البحار يعد الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تمهيد الطريق لمؤتمر تغير المناخ (COP27) من خلال تحقيق حلول للتحديات الرئيسية للمحيطات والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية الجريئة لأفريقيا وبقية العالم من خلال فهم وتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تلك الآثار بالإضافة الى التلوث البحري والتغلب عليه؛ حماية واستعادة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي؛ إطعام سكان العالم بشكل مستدام؛ تطوير اقتصاد محيطي مستدام ومنصف؛ إطلاق الحلول القائمة على المحيطات لتغير المناخ.

وستوفر نتائج هذا المؤتمر مبادرات ملهمة يمكن تحويلها إلى إجراءات مستقبلية للعقد، وسيتم تقديمها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)، الذي سيعقد في شرم الشيخ، مصر، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.