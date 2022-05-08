بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي ببني سويف اليوم.. «عربي ودين»

يبدأ، اليوم الأحد، طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في محافظة بني سويف، امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 /2022، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تضمنت تقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

طلاب الرابع الابتدائي يؤدون امتحان الغة العربية

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء في اللجنة الأولى، والتربية الدينية في اللجنة الثانية، فيما يواصل طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحانات لليوم الثاني على التوالي في مادتي الرياضيات والتربية الدينية.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحانات في مادتي الهندسة والتربية الدينية.

رقم هاتف لاستقبال شكاوى الامتحانات ببني سويف

من جانبه، أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن المديرية خصصت الرقم (01225270885) بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى خاصة بالامتحانات، لافتا إلى تكليفاته لمسؤولي اللجان، بتجهيز حجرة تصلح كلجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجده بكل لجنة، مع أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية.

موجه لكل لجنة امتحانية لحل أي مشكلة فوريا

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية، حيث قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل العقبات التى تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.