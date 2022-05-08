شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 53 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ، نحو 53 ألف طن قمح من المزارعين، منذ بدء موسم التوريد، وذلك من خلال اللجان المشكلة لاستلام المحصول.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف في بيان له، أن إجمالي محصول القمح المورد منذ بداية الموسم في 1/4/2022 وحتى صباح اليوم، بلغ نحو 52 ألفا و969 طنا و404 كجم.

تشكيل لجان لمتابعة استلام القمح بكفر الشيخ

وتابع مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بأنه على مدار الساعة يتابع المسؤولون عملية توريد القمح، فضلا عن أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وأكد «الهابط» انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، كما تتواجد اللجان في الـ21 موقعا لفرز القمح قبل الاستلام وتحديد درجة نقاوته.

يذكر أن كفر الشيخ استعدت جيدا لموسم استقبال القمح، من حيث جاهزية الشون والصوامع وأماكن التخزين، فضلا عن تشكيل لجان استلام وفرز لتحديد مستحقات المزارعين وتحديد سعر الأردب على حسب درجة نقاوة القمح.