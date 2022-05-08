منافذ ونقاط سداد فواتير استهلاك كهرباء شهر مايو 2022: عشان متتراكمش عليك

يسعى مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للبحث عن الوسائل التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات لدفع فواتير الاستهلاك عن شهر مايو 2022 لعدم تراكم الفواتير التي تؤدي إلى قطع الخدمة عن المشتركين.

منافذ ونقاط التحصيل المتاحة لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المنافذ ونقاط التحصيل المتاحة أمام المشتركين لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مايو 2022 في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء بناء على قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء عن شهر مايو 2022 بمكاتب البريد وشركة فوري

وكشفت الشركة القابضة أنَّه يمكن للمشتركين من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة سداد فواتير الكهرباء عن شهر مايو 2022 بنقاط التحصيل المنتشرة على مستوى جميع المحافظات بـ«مكاتب البريد، ومصاري، وBee، وأمان، ووقتي، وتمام، وسداد، وممكن، وضامن، والبنك الزراعي» بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة «فوري».

سداد فواتير الكهرباء عن شهر مايو 2022 عن طرق محافظ شركات المحمول

وأشارت الشركة إلى أنَّه يمكن للمشتركين من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة سداد فواتير الكهرباء عن شهر مايو 2022 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام، ودفع فواتير»، إضافة إلى محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store-Play Store».

سداد فواتير الكهرباء عبر ماكينات الصرف الآلية

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنَّه يمكن للمشتركين من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة سداد فواتير الكهرباء عن شهر مايو 2022 عن طريق 10 آلاف ماكينة صراف «ATM» موزعة على مستوى الجمهورية.