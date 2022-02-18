رفع العداد بسبب عدم دفع فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين..اعرف التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، صدور تعليمات لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات برفع العدادات التقليدية القديمة وتغييرها بعداد مسبق الدفع والذي يعمل بنظام شحن الكارت في حال عدم دفع المشترك لقيمة الاستهلاك للكهرباء لفاتورتين متتاليين لعدم تراكم المديونيات لدى المشتركين.

عدادات مسبوقة الدفع تفاديا لرفع العداد بسبب عدم دفع فاتورة الكهرباء

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم بتنفيذ خطة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع حتى يتمتع المشتركين بالخدمات والمميزات الموجودة في العدادات مسبوقة الدفع وللقضاء نهائيا على أخطاء الفواتير التي يعاني منها المشتركون بسبب أخطاء العنصر البشري حتى يحاسب المشترك على استهلاكه الفعلي.

توفير منافذ لسداد فاتورة الكهرباء في جميع المحافظات

أوضح المصدر، توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في توفير منافذ إلكترونية على جميع مستوى المراكز والمدن بالمحافظات لسداد قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية إضافة إلى تطبيقات الكهرباء الذكية التي فعلت خدمة سداد قيمة فاتورة الاستهلاك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية على مدار اليوم.

الحالات التي يحق لشركات الكهرباء فيها رفع العداد من المشتركين

واستعرض المصدر الحالات التي يحق فيها لشركة الكهرباء لرفع العداد من المشتركين وهي كالتالي:

- فض أو إتلاف الأختام على عدادات الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك «التوصیل المباشر».

- إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك وتوصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

- زیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

- منع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.

- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.

- في حالة رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.