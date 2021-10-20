6 خطوات يجب اتباعها قبل سداد فاتورة الكهرباء: لا تدفع في هذه الحالة

يبحث عدد كبير كل شهر عن الطرق التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات؛ للتأكد من صحة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سدادها لمحصل فرع الشركة التابع لها.

خطوات مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل السداد

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لـ«الوطن» عن 6 خطوات يجب أن يتبعها المواطن قبل سداد فاتورة استهلاكه الشهرية ليتأكد من صحة استهلاكه الفعلي بعيدًا عن القراءات الشاذة للعداد وأخطاء الفواتير وهي كالتالي:

- مراجعة الفاتورة من خلال الاطلاع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة.

- عند ملاحظة مبالغة في قيمة الفاتورة بالمقارنة بالفواتير التي تسبقها، يجرى تقديم شكوى بعد الحصول على «الكعب».

- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة وسجّل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

القراءة الموحد نجح منذ تفعيله في القضاء على القراءات الشاذة والوهمية

وأكد المصدر لـ«الوطن» نجاح برنامج القراءة الموحد منذ تفعيله في القضاء على القراءات الشاذة والوهمية بهدف إصدار فاتورة صحيحة بنسبة 100% بشكل يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين ضمن خطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتقديم خدمات متميزة بشكل يرضي المواطن.

وتابع أن البرنامج يجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك

وأضاف: «أن برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أساس أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك» لافتًا إلى أنه يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن حيث تحصل الدولة على مستحقاتها ويسدد المشترك استهلاكه الفعلي فقط.