موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في ميعادها المقرر في 19 مايو الجاري، وذلك لبحث أسعار الفائدة، حيث تجتمع اللجنة كل 6 أسابيع، ويتم الإعلان عن مواعيد الاجتماع مع بداية كل عام عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بحسب مصادر مصرفية.

موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الرسمي، أن اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري 2022، بدأت 3 فبراير و24 مارس، فيما يتبقى 6 اجتماعات أخرى مقرره خلال العام الجاري، أولى هذه الاجتماعات المنتظرة ستكون في موعدها المقرر 19 مايو الجاري و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر.

موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في موعده

وبحسب مصادر مصرفية لـ«الوطن»، سيكون اجتماع اللجنة في موعده المقرر 19 مايو، حيث أشارت المصادر إلى أنه لا يوجد ما يستدعي لعقد اجتماع سريع أو تعديل مواعيد اجتماع اللجنة.

وأكدت المصادر على أنه خلال الاجتماع يتم عرض التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ القرارات.

لجنة السياسات النقدية تقرر رفع سعر الفائدة في مارس الماضي

وقرر لبنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض، وبالتزامن مع هذا القرار أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار بنسبة عائد 18%، وانخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 17%، ليتجاوز سعر الدولار مستوى الـ18 جنيها.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأربعاء الماضي بمقدار ضعف حجم الزيادة المعتادة في سعر الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف من 0.75 إلى 1 في المائة، وأكد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الأسابيع التي سبقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو بعد الموافقة على زيادة 0.25 نقطة مئوية في مارس.