إصابة 3 أشخاص بسبب مشاجرة بين عائلتين بكرداسة: «الجيران وقعوا في بعض»

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في كرداسة، وتوصلت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أن مشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أدت الى تشاجرهم، وإصابة 3 أشخاص، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

مشاجرة بين عدد من الأشخاص

تلقى المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أنَّ مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، تبادل خلالها الطرفين الاعتداء، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة

تمكّنت مباحث الجيزة من السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.