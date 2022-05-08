عضو بـ«الشيوخ»: أهالي سيناء يتحملون الجانب الأكبر من التضحيات (فيديو)

قدّم الكاتب الصحفي عمادالدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، خالص العزاء لأسر شهداء الهجومَ الإرهابي، الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، قائلا إنّ من يتابع سياق المواجهة بين مصر والإرهاب طوال السنوات الماضية، بداية من عام 2013، يجب أن نتذكر أنّه عندما قررنا التخلص من الإرهابيين، حدث هجوم إرهابي في اليوم التالي للتخلص، منهم هجوما مشابها بأسلحة نوعية على مراكز شرطية ومراكز القوات المسلحة.

هبوط مستوى العمليات الإرهابية

وقال عضو مجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، إنّ الصراع مستمر وموجود بين مصر وكل المصريين والجيش والشرطة من ناحية، والفصائل الإرهابية من ناحية أخرى، متابعا: «عندما نتذكر الكلمة الشهيرة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي على منصة رابعة، حيث قال في اليوم الذي نعود فيه إلى الحكم سينتهي الإرهاب من البلاد، ومن وقتها حدث تطور رهيب جدا في مستوى الإرهاب».

وتابع حسين: «بلغ الإرهاب ذروته عامي 2013 و2014 وجزء من عام 2015، ثم بدأت الدولة المصرية مواجهته بقوة شديدة جدا، ومنذ ذلك الحين، هبط مستوى العمليات الإرهابية، واختفت في الشهور الأخيرة هذه الحوادث باستثناء الفردية».

ضرب العمود الفقري للإرهاب

وواصل عضو مجلس الشيوخ، أنّ العمود الفقري للإرهاب تم ضربه بقوة وشجاعة من القوات المسلحة المصرية والشرطة والمجتمع المصري بالكامل، والنتيجة عودة الحياة إلى طبيعتها في سيناء، وفتح الأسواق والمدارس وغيرها، لافتا إلى أنّ أهالي سيناء يتحملون الجانب الأكبر من التضحيات وأصبحوا أكثر شجاعة في مواجهة الإرهاب.