عماد الدين حسين: الإرهاب سينقلب على الإرهابيين والبسطاء سيدركون حقيقته

نعى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، شهداء الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، قائلا: «خالص العزاء لنا كلنا، ولمصر، وأي شخص محترم في شهداء الوطن».

وأضاف حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في حلقة اليوم من برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «في أي جريمة نبحث عن المستفيد، وأرى أنّ هناك 3 مستويات للاستفادة، على مستوى التنفيذ نجد العناصر التي تنفذ وتعتقد أنها تجاهد في سبيل الله رغم أنها ترتكب أعمالا إرهابية».

وتابع الكاتب الصحفي: «المستوى الثاني هو التنظيمات المتطرفة الإرهابية بدرجاتها المختلفة التي حكم عليها الشعب المصري بالإقصاء والإبعاد، وحاولت أن تنتقم من الشعب المصري بأكمله، وبالتالي فإن توقيت هذه العملية لا يمكن أن نفصله عن الحوار السياسي والانفراجة التي شهدناها في المشهد السياسي المصري في الأسبوعين الماضيين».

بعض الدول لا تشعر براحة بتقدم مصر

وأردف، أنّ المستوى الثالث هي الدول والأجهزة التي لا تشعر بأي راحة عندما تبدأ مصر «تشم نفسها»، ويكون من مصلحتها وجود مثل هذه العمليات، مشيرًا إلى أنّ هناك قوة كبيرة تستفيد بصورة مباشرة وغير مباشرة من استمرار الأوضاع في سيناء بهذا الوضع من غير استقرار حتى لو قالت للعالم إنها صديقة لنا.

العامل الحفاز لما حدث

وأوضح، أنّ العامل الحفاز لما حدث هو الإعلان عن الحوار السياسي، والضربة الموجعة التي وجهتها القوى المدنية التي قبلت وحضرت إفطار الأسرة المصرية وشاركت في الحوار وحالة الحراك السياسي، وهو ما أشعر بعض القوى الإرهابية والمتطرفة أنها ستعود إلى حجمها الطبيعي، ومن مصحلتها أن تنفذ مثل هذه العمليات، وستنقلب عليهم ويدفعون ثمنها غاليا، وستجعل البسطاء الذين ينخدعون أحيانا من تصريحات الجماعات المتطرفة يدركون حقيقتهم على أرض الواقع.