فريد زهران: مصر قطعت شوطا طويلا في محاربة الإرهاب.. وحققت إنجازات كبيرة

نعى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، شهداء الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وقال زهران «أوجه خالص العزاء لأسر الشهداء وأؤكد، أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة، وقطعنا شوطا طويلا في مكافحة الإرهاب وحاصرنا الإرهاب إلى حد كبير وحققنا نجاحات ضخمة في كبح جماح التهديدات الإرهابية التي كانت تستهدف المدن، مثلما أشار الرئيس في كلمته خلال إفطار الأسرة المصرية».

مواجهة الإرهاب يجب أن تكون شاملة

وأضاف زهران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في حلقة اليوم من برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «معركتنا ضد الإرهاب لم تنتهِ بعد، وكثير من منابع الإرهاب لم تُجفف، والإرهاب يتغذى على البيئات الحاضنة للجهل والمرض وعدم وجود تنمية حقيقية».

وتابع رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أنّ مواجهة الإرهاب يجب أن تكون شاملة تبدأ من الاهتمام بالتنمية في المناطق الأكثر فقرا والارتقاء بالتعليم والثقافة وتجديد الخطاب الديني، «ومعركتنا لم تنتهِ بعد، وأوكار الإرهاب كثير منها كامن وينتظر الفرصة للتحرك».

العملية الإرهابية جاءت في توقيت يسود فيه جو من التفاؤل

وأشار، إلى أنّ العملية الإرهابية جاءت في توقيت يسود فيه جو من الارتياح والتفاؤل بسبب الحوار السياسي الذي دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هناك آمال منعقدة بأن تعود الجمعيات الأهلية إلى سابق عهدها، وعندما تاتي هذه الضربة، كأنها تريد أن نعود إلى الخلف وتقول لبعض الدوائر إنه لا فائدة من الحوار والانفتاح».