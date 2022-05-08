يوسف الحسيني: العملية الإرهابية غرب سيناء تعكس يأسا شديدا للمتطرفين

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، شهداء الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، قائلا: «البقاء والدوام لله، وما حدث يعكس حالة يأس شديدة لدى كل المتطرفين».

وأضاف الحسيني، في حلقة اليوم من برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «وجهة نظري أنّ ما حدث متعلق بسيناء، وما تابعه العالم من إنجاز حقيقي على أرض سيناء، إنجاز في الحرب على الإرهاب، والتنمية، وإطلاق المشروعات، واستثمارات بمئات المليارات على أرض سيناء».

وتابع الإعلامي: «الإرهاب يفكر في هذه الأمور ولا ييأس من تجنيد العناصر الإرهابية، وستظل التنظيمات الإرهابية مشغولة دائما بتجنيد عناصر جديدة، وفي 25 إبريل عرضت مصر ما تحقق في سيناء، في ظل حرب ضروس على الإرهاب والمشروعات الضخمة التي تقدر بمئات المليارات، وبالتالي كان يجب أن يرد الإرهاب».

رد البائسين

وأردف: «رد الإرهاب، كان رد البائسين اليائسين، رغم أن الإرهابيين يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله وإعلاء كلمة الله.. ولكن، الله ليس له راية، راية الله هي كلمته ووجوده.. ولا نعرف ما علاقة الجهاد في سبيل الله بمحاربة حق أهالي سيناء في زراعة أرضهم وشرب المياه».

إحباط المحاولة بدماء المصريين

وواصل: «تمّ إحباط المحاولة بدماء المصريين، لأن من أستشهدوا أبناء كل بيت وعائلة وأسرة وأب وأم في مصر وإخوة لكل المصريين، وكما قال الرئيس السيسي، ما حدث لن يثنينا عن اقتلاع جذور الإرهاب، فنحن نتحدث عن نبت شيطاني في سيناء، وهو ما ظهر في مسلسل الاختيار 3».