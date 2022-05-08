«الدفاع الروسية»: إسقاط مروحية فوق جزيرة الأفعى وتدمير سفينة حربية لكييف

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ وزارة الدفاع الروسية تمكّنت من إسقاط قاذفتين أوكرانيتين من طراز «سو-24» ومروحية «مي-24» فوق جزيرة زمييني «الأفعى» قبالة سواحل أوديسا بجنوب البلاد، كما دمرت سفينة حربية أوكرانية قبالة أوديسا.

إسقاط قاذفتين أوكرانيتين من طراز «سو-24» ومروحية «مي-24»

وتدخل العملية الروسية يومها الـ74 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.