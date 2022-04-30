لافروف: العملية العسكرية الروسية تساعد في تحرير العالم من اضطهاد الغرب

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية، مستشهدا بما قرأه في تطبيق تلجرام من الشرق الأوسط، حول الصراع في أوكرانيا والموقف الغربي منه، كما اعتبر لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تساهم فيما وصفه بعملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به الغرب.

وخلال إجابته عن سؤال حول الاتهامات الغربية لروسيا بخرق ميثاق الأمم المتحدة بعمليتها العسكرية في أوكرانيا، أورد وزير الخارجية الروسي نصا وصفه بالمثير للاهتمام، يتضمن نصائح، قال إنه اطلع عليه في قناة تلغرام وكاتبه من الشرق الأوسط.

نصائح لافروف لمن يشعرون بالقلق من الوضع في أوكرانيا

وأشار وزير خارجية روسيا إلى أن هذا النص يتضمن 3 نصائح للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقال سيرجي لافروف: لقد رأيت رسالة مثيرة للاهتمام من الشرق الأوسط مع نصائح حول كيفية تهدئة أولئك الذين لا يستطيعون النوم بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهذه النصائح هي أولا، تخيلوا أن هذا يحدث في إفريقيا أو الشرق الأوسط، وثانيا، أوكرانيا هي فلسطين، وثالثا روسيا هي الولايات المتحدة.

لافروف: الغرب يحاول قمع من ينتهجون نهجا مستقلا

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، أيضا، إن العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تساهم فيما وصفه بعملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به الغرب.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا، أن الغربيين يحاولون قمع من ينتهجون نهجا مستقلا في السياسة الداخلية والخارجية، بأكثر الأساليب وحشية.