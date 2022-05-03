فتح المجمعات الاستهلاكية ثاني أيام عيد الفطر حتى التاسعة مساء

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، 3 مايو الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2022، وذلك من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية التي تشهد إقبالا من المواطنين خلال موسم العيد مثل اللحوم والسلع الأساسية من الزيت والأرز والسكر.

استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عدم منح المجمعات الاستهلاكية إجازة خلال عيد الفطر المبارك، حيث استمرت المنافذ والمجمعات في استقبال المواطنين خلال وقفة عيد الفطر وأول أيام العيد، وتستمر اليوم الموافق ثاني أيام العيد في توفير السلع للمواطنين ممن يتوجهون للمجمعات لصرف التموين أو لشراء السلع الحرة بأسعار مخفضة.

نسبة التخفيضات على السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين، السلع الغذائية بتخفيضات هائلة للمواطنين، إذ تصل نسبة التخفيضات من 20% إلى 30%، فضلا عن توفير العديد من السلع الأساسية بنفس سعرها على بطاقة التموين، ويأتي من بين ذلك السكر الذي يباع على بطاقة التموين أو بدونها بسعر 10 جنيهات ونصف في المجمعات، وأيضا سلعة الأرز والتي تباع بسعر 10 جنيهات داخل المجمعات أيضا سواء بالبطاقة التموينية أو بدونها.

صرف السلع التموينية للمواطنين لليوم الرابع

فيما تستمر منافذ صرف السلع التموينية والتي يبلغ عددها أكثر من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية ونحو 6700 منفذ مشروع جمعيتي، في صرف الحصص والمقررات التموينية للمواطنين الخاصة بشهر مايو والذي بدأ الصرف فيه يوم 1 مايو والذي تزامن مع وقفة عيد الفطر المبارك.