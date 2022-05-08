بعد مستر فايز وشكيب المحامي.. 3 أفلام جديدة لـ محمد ثروت قريبا

حقق الفنان محمد ثروت، نجاحًا كبيرًا خلال السباق الرمضاني لعام 2022، إذ شارك بعملين مختلفين هما مسلسلي «فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم و«دايما عامر» بطولة الفنان مصطفى شعبان، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لعدد من الأعمال السينمائية.

وكشف الفنان محمد ثروت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن استعداده خلال الفترة المقبلة لعرض فيلمه الجديد «عمهم»، بطولة الفنان محمد إمام، والذي من المقرر طرحه في عيد الأضحى.

محمد ثروت يشارك محمد إمام في «عمهم»

أعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد إمام في هذا العمل، وكان بينهما كواليس كثيرة كوميدية و«كيميا بشكل كبير»، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية مهندس كمبيوتر.

ولفت «ثروت»، إلى أنه يشارك أيضا في عملين سينمائيين الأول هو فيلم «رمسيس باريس»، بطولة الفنانة هيفاء وهبي، والثاني «نصي الحلو» مع الفنان رامز جلال.

أعمال محمد ثروت في رمضان

يذكر أن الفنان محمد ثروت، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي جسد فيه شخصية المحامي شكيب، بجانب نيللي كريم وشريف سلامة وفادية عبد الغنى وهالة صدقي وخالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وشارك أيضا في مسلسل «دايما عامر» بدور مستر فايز، بجانب مصطفى شعبان وميرنا نور الدين ولبلبة وصلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مجدي الهواري.