محمد ثروت: قلدت مدرسين الابتدائية في دوري بمسلسل دايما عامر

قال الفنان محمد ثروت، إنه قدم شخصية مدرس في مسلسل دايما عامر وهذه كانت شخصية جديدة عليه وحاول أن يظهر بمظهر قريب للمدرسين، مبينا أنه قلد أداء المدرسين في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، لافتا إلى أن دوره الثاني في مسلسل فاتن أمل حربي كان محامي وكان أيضا جديد عليه وهذا مثل تحد لكنه حاول التركيز بشكل أكثر في الأدوار حتى لا تدخل الأدوار في بعضهما البعض.

متابعة ردود أفعال الأشخاص

وأضاف ثروت خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية dmc ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتابع السوشيال ميديا من أجل معرفة ردود فعل الجمهور عن أعماله ولكن الشارع أفضل معبر عن حب الناس وردود فعلهم، لافتا إلى أنه استعان بأصدقائه في مجال المحاماة لكي يعرفوه أكثر عن أداء شخصية المحامي.

اختلاف أدواره في رمضان

وأوضح الفنان محمد ثروت، أن دوره في مسلسل دايما عامر جعله يركز على ضرورة تطوير التعليم في مصر، لافتا إلى أن المسلسلات التي شارك فيها ركزت على قضيتين، الأولى خاصة بالتعليم والثانية قانون الأحوال الشخصية وهذا دور الفنان أن يناقش مشاكل المجتمع، وقد قامت الفنانة فاتن حمامة بدور أيضا من قبل ساعد في تطوير قانون الأحوال الشخصية.

محمد ثروت يشكر فريقي عمل رمضان

ووجّه الفنان محمد ثروت، الشكر إلى فريق عمل مسلسل فاتن أمل حربي وكذلك فريق عمل مسلسل دايما عامر.