محمد ثروت: «التاجي» واخد مني موقف بسبب دوري في أمل فاتن حربي

كشف الفنان محمد ثروت، كواليس شخصيته في مسلسل فاتن أمل حربي، قائلا: «الفنان محمد التاجي واخد مني موقف لحد دلوقتي، وبيعاملني وحش على أساس إني شكيب الإسكندراني فعلا».

ثروت: الناس بينادوني في الشارع شكيب الإسكندراني

وأضاف محمد ثروت، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن ردود الفعل حول أداء شخصية المحامي «زي الفل»، وأصبح محامي أحوال شخصية، والمواطنين في الشارع ينادونه بـ «شكيب الإسكندراني».

وأشار إلى أن دوره في المسلسل كان تحدي بالنسبة له، «عملت دور المحامي قبل كدة في مسلسل مأمون وشركاه مع الفنان عادل إمام، ورشحني في مسلسل فاتن أمل حربي المخرج ماندو العدل، ودي المرة التالتة اللي اشتغل فيها مع ماندو، بس المرة دي مختلفة عن السنة اللي فاتت».

وأوضح أنه حضر جلسات كثيرة في محكمة الأسرة للتدريب على دوره «فيه صحابنا كانوا كدة زي شكيب الإسكندراني، وحضرت جلسات في محكمة الزنانيري في شبرا لمدة أسبوع وحضرت جلسات ولقطت كام تفصيلة من المواقف».

حضرت جلسات في المحكمة لمدة أسبوع

وعن بعض الإفيهات التي قالها في المسلسل مثل «تن تن»، و«يا ولد أنا ابن بيه»، أوضح: «دي اختراعات بالاتفاق مع ماندو العدل، وإيفيه المحكمة الدستورية العليا طلع على الهواء وماندو قالي تمام خليه نعمله لازمة».

وأوضح أنه يحب العمل مع ماندو العدل لسبب واحد، وهو أنه مخرج يحب الفنان الذي يتعامل معه، ويحب التفاصيل لذلك يكون مركز مع الممثل الذي يمثل الدور.

من جانبه قال محمد العدل، مخرج المسلسل، إن الجميع كان يقدر حجم العمل وأهميته، لطرحه قضية اجتماعية شائكة للغاية في القانون والدين، «كلنا كنا عاملين حسابنا مش بس للمسلسل، وكل الفنانين اللي قدام أو خلف الكاميرا شجعان»، وذلك خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج.