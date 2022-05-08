فيلم العنكبوت يحقق 18 مليون جنيه في 7 أيام

حقق فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا إيرادات وصلت إلى 18 مليون جنيه خلال 7 أيام، منذ بداية موسم عيد الفطر المبارك، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

نجاح ديتو السقا مع منى زكي في العنكبوت

صنع الفنان أحمد السقا «دويتو» تمثيلي مع الفنانة منى زكي بعد سنوات طويلة من الغياب من العمل مع بعضهما البعض، وأشاد الجمهور والنقاد بظهور الثنائي معاً خلال فيلم واحد، وكان أخر ظهور للثنائي معاً من خلال فيلم «من 30 سنة» الذي عرض في موسم عيد الفطر عام 2016، وشارك في بطولته كل من: نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وأشاد النقاد بدور الفنانة منى زكي خلال أحداث فيلم العنكبوت، وقال الناقد طارق الشناوي في تصريج لـ «الوطن»، «المفاجأة بالنسبة لي كانت في أداء الفنانة منى زكي، قدمت كوميديا رائعة وسلسلة للمشاهدين، كما أنني أراها ممثلة كوميدية عن جدارة إذ وجدت سيناريو كوميدي ممتع».

أحمد السقا تاجر مخدرات في العنكبوت

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل، وقد تم تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ فترة طويلة ولكن جائحة كورونا عطلت طرحة في دور العرض وقتها.

أبطال فيلم «العنكبوت»

يذكر أن فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.