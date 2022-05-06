قبل فيلم العنكبوت.. 6 أفلام جمعت بين أحمد السقا ومنى زكي

عاد الثنائي أحمد السقا ومنى زكي للظهور سويًا مجددًا من خلال بطولة فيلم «العنكبوت» الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وذلك بعد غياب 6 سنوات منذ آخر الأعمال التي جمعتهما، إذ شارك الثنائي من قبل في 6 أعمال سينمائية مختلفة، محققين نجاحًا كبيرًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم 6 أفلام جمعت بين أحمد السقا ومنى زكي:

فيلم «من 30 سنة»

كانت آخر الأعمال التي جمعت بين أحمد السقا ومنى زكي فيلم «من 30 سنة» الذي عرض في موسم عيد الفطر عام 2016، وحاز الفيلم وقتها على المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كل من: نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وكانت تدور أحداث الفيلم الذي تم تصويره بين بريطانيا ومصر، في إطار تشويقي غامض حول محاولة أحمد السقا حل لغز وقوع ضحايا أفراد عائلته بعد أن تقسيم ثورة شريف منير العائد من الخارج عليهم، وإخبارهم أن أمواله ملعونة.

فيلم «أفريكانو»

عُرض فيلم «أفريكانو» عام 2001، إذ أن بدر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا دكتور بيطري، كان يحلم بالسفر عند عمه في جنوب أفريقيا لدراسة الحيوانات بشكل أعمق، ولكنه يفاجأ بخبر وفاته.

وبعد أن يفقد الأمل يأتب إليه محامي عمه الذي يخبره أن له ولأخته نصف ورث عمه وهو عبارة عن حديقة حيوان مفتوحة، كما أن خطر يواجهها، فيذهب إلى هناك، لتحقيق حلمه من جهة، ولأخذ ورثه من جهة أخرى، ولكنه يتعرف على جميلة ابنة عمه التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي زيقع في حبها، ويحاولان سويًا الحفاظ على ممتلكات والدها.

فيلم «عن العشق والهوى»

وفي عام 2006 شارك الثنائي معا في فيلم «عن العشق والهوى» حيث عاشا خلال أحداث الفيلم قصة حب قوية ولكنها انتهت بالفشل بعد أن علم السقا أن شقيقة منى ذلك والتي جسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق تعمل في بار وسيئة السمعة فيبتعد عنها ويقوم بالزواج من أخرى.

فيلم «تيمور وشفيقة»

أما فيلم «تيمور وشفيقة» والذي يعد من أنجح مشاركات أحمد السقا ومنى زكي سويًا، عرض عام 2007، وكانت تدور أحداثه حول قصو حب جمعت الثنائي إذ أنهما كانا جيران، ولكن الحياة العملية فرقتهما حيث عملت هي وزيرة للبيئة، وعمل هو ظابط مكلف بحراستها، ولكن حبهما ينتصر في النهاية وتترك شفيقة الوزارة من أجل زواجها منه.

فيلم «مافيا»

كما شارك السقا وزكي في فيلم «مافيا» عام 2002، وتدور أحداث الفيلم حول أحمد السقا الذي عمل مع مافيا بعد طرده من الكلية الحربية، ليدخل إلى أحد السجون، ولكن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه منها لمساعدتهم في إحباط مخطط إرهابي.

فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

وفي عام 1998 شارك الثنائي في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذي تناول حياة شاب صعيدي يحصل على منحة لاستكمال دراسته في الجامعة الأمريكية، والعمل كان من بطولة محمد هنيدي، وأخرجه سعيد حامد.